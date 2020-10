Brutta avventura per uno studente di 14 anni che ha subito nella giornata di lunedì, attorno a mezzogiorno, una tentata rapina in Autostazione a Udine. Con la scusa di chiedergli informazioni, due coetanei, uno di 20 anni, di origine kossovara, l'altro sempre di 14 anni, hanno tentato di farsi consegnare dallo scolaro lo smartphone e denaro contante, minacciandolo, strattonandolo e tenendolo per il collo. Il malcapitato, che era in attesa del pullman per tornare a casa dopo la mattinata trascorsa a scuola, è riuscito a divincolarsi e trovare rifugio all'interno della biglietteria mentre è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine dell'episodio, da parte degli altri presenti alla scena. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato. Anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell'autostazione hanno confermato l'aggressione. Il 20enne kosovaro era già noto agli operatori: solo pochi giorni prima, il 19 ottobre, era stato denunciato per un altro tentativo di rapina, in questo caso ai danni di un 38enne carnico, avvicinato con la scusa della richiesta di un obolo; in un'altra occasione, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che aveva aggredito il responsabile della sicurezza dell'autostazione cittadina, che cercava di indurlo a indossare la mascherina.

