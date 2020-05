TRASPORTO LOCALE

VENEZIA Primo assaggio di un ritorno alla normalità da domani, con un potenziamento dei servizi di navigazione e dell'automobilistico del Lido, che parte in coincidenza con l'avvio della stagione balneare. Non si tratta del rientro del personale annunciato due giorni fa dal sindaco, per quello serve prima l'accordo con i sindacati che è in fase di trattativa. Ieri, intanto, ancora criticità sull'attraversamento del canale tra Zattere e Giudecca. Attorno alle 18.30 ci sono state 25 persone lasciate a terra tra insulti e paroloni.

Da domani, dunque, ci sarà un potenziamento dei collegamenti con la linea 1/ da San Zaccaria al Lido e viceversa con corse ogni 20 minuti tra le 9.34 e le 11.14 e dalle 16.34 alle 19.14 ai minuti 14-34-54 (da San Marco). Dal Lido partiranno ai minuti 16-36-56 dalle 9.56 alle 11.36 e dalle 16.36 alle 19.36

Ci saranno rinforzi anche in canal Grande, sulla tratta Rialto-Piazzale Roma e viceversa con la linea 2/ con corse ogni 20 minuti tra le 7.11 alle 19.11, con fermate anche a San Marcuola e Ca' D'Oro.

Rinforzi anche sulle circolari. Ogni giorno la linea 5.1 da Lido partirà dalle 6.20 alle 20.50 ai minuti 20 e 50 con fermata anche a Crea. La 5.2 (tutti i giorni) da Lido B partirà dalle 6.22 alle 20.52 ai minuti 22 e 52 con le stesse fermate aggiuntive. La linea 6 (lunedì-venerdì) - da P.le Roma B per Lido avrà una corsa ogni 20 minuti dalle 6.21 alle 8.41, dalle 12.21 alle 14.21 e dalle 16.21 alle ore 19.21 ai minuti 01-21-41; da Lido e da Lido ai minuti 2-22-42. Sabato, domenica e festivi, la 6 andrà ogni 20 minuti nelle ore d punta balneari. Per la linea 16 (Fusina-Zattere) avrà un orario potenziato sia feriale che festivo.

Domani, domenica, lunedì e martedì, inoltre daranno organizzate corse di rinforzo di linea 5.2 da Tre Archi per Lido e viceversa e anche per la linea 11 Chioggia-Pellestrina.

Inoltre, sempre da domani ci saranno le due circolari bus (oraria e antioraria del Lido).

