Al via oggi il primo corso di supporto psicologico per gli infermieri che riscontrano problemi correlati al rischio stress lavorativo da Covid organizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone. «Abbiamo previsto - spiega il presidente dell'Ordine, Luciano Clarizia - tre corsi con 40 partecipanti a edizione per un totale di 120 infermieri coinvolti. Chiaramente avranno la precedenza coloro che operano nelle terapie...