«A Cavallino sembrava una parata militare»

CAVALLINO-TREPORTI «Più che una celebrazione per la Liberazione è sembrata una festa delle forze armate con marce che hanno ricordato il periodo delle due guerre mondiali». Festa del 25 aprile con polemica a Cavallino-Treporti. A sollevarle è Salvatore Esposito, coordinatore locale di Sinistra Italiana che mette in discussione la celebrazione di ieri mattina, in piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino con l'Amministrazione comunale, consiglieri comunali, associazioni combattentistiche e d'arma, volontari del soccorso, protezione civile,...