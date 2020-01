Venezia, occasioni in centro storico: la Regione vende 22 appartamenti

IL PIANO

VENEZIA Ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le tasche). Da un mini appartamento a Cannaregio che vale poco più di 160mila euro, a un intero blocchetto a Castello che è stimato oltre 1,6 milioni: alloggi sfitti, finora di proprietà dell'Ulss 3 Serenissima, che ieri è stata autorizzata dalla Regione a metterli in vendita. I primi 22 immobili andranno all'asta nell'ambito del piano di alienazioni che, dopo inaffrontabili ville venete e improbabili reliquati stradali, questa volta sembra promettere grandi affari in pieno centro a Venezia: «Si tratta di una decisione importante, che porterà nuove risorse per il potenziamento delle strutture e delle strumentazioni della sanità veneziana», ha annunciato il governatore Luca Zaia.

LA DELIBERA

Con la delibera approvata dalla Giunta, su cui dovrà esprimere il proprio parere la quinta commissione del Consiglio regionale, è stato concesso all'azienda sanitaria di cedere al migliore offerente un totale di 32 beni, per un valore complessivo di 13,4 milioni di euro. Le prime ad andare all'incanto saranno 22 abitazioni, di cui una localizzata a Mestre e le restanti nella città storica, libere da contratti di locazione, vincoli o servitù e tutte stimate almeno 150mila euro, per un ammontare complessivo di 8,7 milioni di euro. «Questi futuri introiti ha spiegato Zaia si aggiungeranno agli oltre 25 milioni ricavati da precedenti vendite di immobili di proprietà regionale. Da quando sono presidente del Veneto, e ho trovato immobili in affitto a prezzi ridicoli, ho dato mandato alle strutture di mettere in vendita, quando le procedure lo consentono, i beni che non sono funzionali alle nostre attività istituzionali: ville, palazzi, terreni agricoli, valli da pesca, alberghi dismessi. Purtroppo i meccanismi delle aste sono lunghi e farraginosi, ma ce la stiamo mettendo tutta. Ad esempio per l'ex hotel San Marco, in Cansiglio, speriamo che vada a buon fine il tentativo della trattativa privata con rilancio. Non c'è altro modo per noi di mettere a rendita queste proprietà, perché la Regione non può e non deve fare l'immobiliarista: non ne è titolata e non dispone degli strumenti di gestione del privato».

L'ELENCO

Come detto, l'autorizzazione alla vendita riguarda i cespiti disponibili già da subito, per un importo complessivo stimato dall'Agenzia delle Entrate in 8.696.300 euro (ovviamente al netto delle necessità di restauro). Al di là di 98 metri quadrati in via Torre Belfredo a Mestre, del valore di 174.700 euro, ecco l'elenco delle disponibilità in centro storico a Venezia. Tre sono nel sestiere di Cannaregio: 53 metri quadri a 163.200 euro; 148 a 380.000; 89 a 244.000. Altri sei si trovano a Castello, dove il pezzo più pregiato si estende su 402 metri quadrati ed è stimato 1.685.000 euro, ma ci sono anche: 70 metri quadri a 270.000 euro; 106 a 401.000; 98 a 417.000; 133 a 466.000; 109 a 245.000. Tre le offerte a Dorsoduro: 58 metri quadri a 211.000 euro; 109 a 449.500; 173 a 454.000. Nove, infine, le possibilità nel sestiere di San Marco: 127 metri quadrati a 357.000 euro; 96 a 330.000; 65 a 249.800; 75 a 225.100; 117 a 500.000; 86 a 244.000; 64 a 201.000; 196 a 660.000; 144 a 369.000.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

