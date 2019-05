«Lupi fuori controllo, ministro venga a vedere cosa succede»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTERAVENEZIA Va bene conservare una specie animale e passi pure il principio di vietare il libero sfogo alle doppiette, ma forse da Roma, prima di esprimersi, dovrebbero venire da queste parti, in Veneto, per capire cosa sta succedendo. È più o meno questo il contenuto della lettera che il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che rappresenta la componente cimbra del gruppo misto, ha inviato al ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio Sergio Costa a proposito dei lupi. Animali che ormai non sembrano più tanto...