LE PAGELLEVENEZIA In Regione Veneto solo un dirigente su due ha raggiunto gli obiettivi fissati dall'ente e, quindi, avrà l'intero premio di risultato che ammonta a circa una mensilità. L'anno scorso a meritare la massima valutazione fu il 62 per cento dei dirigenti. Quest'anno si è scesi al 55 per cento. Segno che i dirigenti hanno lavorato meno o che la Regione ha alzato l'asticella degli obiettivi da raggiungere? «La seconda», dice il vicepresidente di Palazzo Balbi con delega al Bilancio, Gianluca Forcolin. Una delle novità, tra...