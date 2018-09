CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO BELLUNO Tutti i salmi finiscono in gloria? Evidentemente il Nevegal non è un salmo, perché la montagna di Belluno finisce e basta. Altro che gloria: solo un cartello con la scritta «chiuso». È il rischio, più che concreto, che sta tenendo sotto scacco il Colle dei bellunesi. Seggiovia e skilift fermi. Piste vuote. Addio sciate. E probabilmente, addio Nevegal. Perché è ovvio che saltare una stagione invernale significherebbe chiudere per sempre la skiarea della città dolomitica. Le alternative sono poche. Nulle, a dirla tutta:...