Falco, memoria e impegno «Perché non succeda più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COMMEMORAZIONEBELLUNO Un silenzio radio che dura da dieci anni e che nessuno può interrompere. Un'assenza di parole e rumori che questo pomeriggio proverà a lasciare spazio alla commemorazione e all'iniziativa di chi si è rimboccato le maniche per fare in modo che quel che è successo non si ripeta. Era il 22 agosto del 2009 quando l'elicottero AB 1209 del Suem, per tutti Falco, precipitò mettendo fine alla vita del pilota Dario De Felip, dell'assistente pilota Marco Zago, del tecnico del soccorso alpino Stefano Da Forno e del medico...