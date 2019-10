Da Venezia al Vaticano: «Una Corte europea dell'ambiente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVENEZIA «Salviamo il Creato. Rispettiamo la Madre Terra. Assicuriamo giustizia effettiva, proporzionata e dissuasiva per tutelare i diritti dell'uomo e della natura». È la carta-appello per la costituzione di una Corte Penale Europea della Salute e dell'Ambiente che Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, e l'accademico veneziano Antonino Abrami, ex giudice della Cassazione e professore emerito dell'Università di Nova Gorica, hanno consegnato al Santo Padre in occasione del Sinodo sull'Amazzonia.Si...