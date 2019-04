CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEVENEZIA Torna il bando regionale per l'assegnazione di risorse per la bonifica e il ripristino ambientale di siti inquinati.«Riproponiamo l'iniziativa già lanciata lo scorso anno con grandi riscontri ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin con cui finanziamo un fondo di rotazione destinato ai Comuni veneti che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali». Per il 2019 la Giunta mette a disposizione un milione di euro, risorse che consentiranno di avviare interventi di...