CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLE URNEVENEZIA In Veneto il Movimento 5 Stelle non si schiera. Nei quattro Comuni chiamati domenica prossima al ballottaggio per la scelta del sindaco non ci saranno indicazioni pentastellate: i cittadini saranno liberi di scegliere come meglio credono, ma da parte del movimento non ci saranno indicazioni di sorta. «Il Movimento 5 Stelle - spiega una nota - non fa alleanze e non dà indicazioni di voto ai propri elettori. Si rende ancora una volta necessario ribadire questo concetto, già espresso nella medesima forma in questa tornata...