La crisi/1La superbiadi SalviniSalvini ha finora dimostrato molta inutile superbia, ridicola tracotanza, oltre che poca dignità, nel dirsi offeso, ad ogni critica che gli era rivolta. Non ne aveva alcuna ragione. Tali critiche, infatti, erano legittime, basate su dati di fatto e di diritto. Ha dimostrato di non volere assumersi le proprie responsabilità o di non esserne capace. Dal canto suo, ha sempre cercato la provocazione. Oltre a ciò, nel subirsi i meritati rimbrotti di Conte, lui dice che Per gli insulti, basta Saviano. Ma no, che...