Egregio direttore,

bene ha fatto il governo ad impedire l'invio dall'Italia all'Austrialia di 250 mila dosi di vaccino. Ma come, dico io: a noi mancano le dosi per metter al sicuro i nostri anziani, i nostri insegnanti, i nostri ragazzi e poi mandiamo dall'altra parte del mondo i vaccini che produciamo in Italia? Mi sembra di capire che qualcuno non ce la racconta giusta. E che dietro gli accordi per la fornitura di vaccini all'Europa ci siano molte ombre e cose da chiarire. O mi sbaglio?

Luigi Pillon

Padova



Caro lettore,

il caso AstraZeneca e gli oltre 250mila vaccini prodotti in Italia che dovevano finire dall'Europa all'Australia, ci dimostrano una cosa: non è affatto vero, come hanno dichiarato in molti, che il mercato dei vaccini sia rigidamente controllato, che non esistono mercati paralleli, che i vaccini prodotti in Europa vengono consegnati esclusivamente ai governi Ue. Non è così. AstraZeneca è uno dei gruppi che ha ridotto del 60 per cento le sue consegne di dosi all'Italia e ad altri paesi europei, giustificandosi con un calo di produttività dei propri impianti. Eppure si apprestava a spedire vaccini, prodotti in Europa, dall'altra parte dell'emisfero. Smentendo ciò che aveva dichiarato l'amministratore delegato del gruppo appena pochi giorni fa in un'intervista: «Noi non dirottiamo in altri paesi i vaccini prodotti in Europa. Sarebbe insensato». Evidentemente non lo è. Anche perchè il caso Australia non è isolato. Fonti di Bruxelles stimano che almeno un terzo della produzione vaccinale europea possa essere finita fuori dalla Ue. Dove? Non è dato saperlo. Ma a quanto pare quella australiana è solo una piccola partita. E non può essere un caso che, in coincidenza dei tagli di forniture, siano comparsi broker e intermediari che hanno proposto anche alle regioni italiane rilevanti quantità di vaccini. I soliti noti avevano subito gridato allo scandalo. Parlando di prodotti di incerta provenienza. E proclamando che non esistevano mercati diversi da quelli ufficiali e che le case farmaceutiche non davano ad altri i vaccini prodotti per l'Europa. Ora sappiamo con certezza che non è così. Intanto però, tra bugie e zone d'ombra, noi dobbiamo fare i conti con una quantità di vaccini assai inferiore a quella che sarebbe necessaria per immunizzare in pochi mesi tutta la popolazione. L'Europa e l'Italia non possono più tollerarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA