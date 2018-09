Ricercata in Friuli catturata in Romania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAZIONEUDINE Una donna rumena, ricercata in Friuli, è stata catturata in Romania. Deve scontare una pena di 5 anni 10 mesi e 14 giorni in seguito alla condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Udine per un episodio avvenuto a Camino al Tagliamento nell'aprile del 2011, quando, secondo le accuse, assieme ad un complice avrebbe usato violenza nei confronti dei proprietari di un'abitazione dove i due si erano introdotti per compiere un furto. Dall'abitazione erano stati sottratti dei beni. Il 17 settembre scorso la Polizia rumena ha...