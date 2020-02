L'ESERCITAZIONE

GEMONA Scompare un ragazzo con autismo. Potrà essere trovato in diverse situazioni e condizioni psicofisiche: indenne, lievemente ferito, impossibilitato a muoversi, caduto in una forra. Per ogni situazione bisognerà utilizzare soluzioni e strumenti specifici. I soccorritori dovranno essere perfettamente in grado di gestire ogni situazione, in collaborazione con personale specializzato nella gestione e valutazione delle condizioni psicofisiche di soggetti con autismo. È lo scenario che caratterizzerà la grande esercitazione di ricerca e soccorso Tagliamento 1 che il Comando Brigata Alpina Julia- Multinational Land Force realizzerà mercoledì e giovedì prossimi alla caserma Feruglio di Venzone con atto finale a Sella Sant'Agnese a Gemona. Sarà un'operazione importante, con il coinvolgimento di 250 operatori del soccorso appartenenti a Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Protezione civile Fvg, Carabinieri.

Tra i 250 uomini e donne del sistema di ricerca e soccorso sono compresi gli assetti dell'8° Reggimento Alpini, del 3° Reggimento Artiglieria da montagna e del Reggimento Piemonte Cavalleria. A coordinare l'evento, la Prefettura di Udine. L'esercitazione si caratterizzerà anche per una particolare collaborazione, quella con la Fondazione Progetto autismo Fvg con sede operativa a Tavagnacco. Il ragazzo con autismo scomparso sarà «interpretato» da quattro alpini appositamente formati dagli specialisti del Progetto autismo Fvg. L'atto conclusivo dell'esercitazione si svolgerà giovedì alle 10.45 a Sella Sant'Agnese. Qui, grazie alla speciale collaborazione con Progetto autismo Fvg, si svolgerà una dimostrazione di soccorso. Gli operatori saranno impegnati, come si legge sul sito web della Fondazione Progetto autismo, nella fase conclusiva, che è la più delicata, delle attività di ricerca di una persona affetta da autismo. Alla dimostrazione sul terreno prenderà parte, oltre agli operatori del soccorso, anche personale specializzato nella gestione e valutazione delle condizioni psicofisiche dei soggetti con autismo. Nella sala operativa dell'esercitazione, allestita da Protezione civile e Vigili del fuoco, saranno presenti anche ragazzi che frequentano Progetto autismo Fvg e che potranno così vivere questa particolare esercitazione. Un'esperienza, questa, di cui si sono poste le basi nel tempo, poiché la collaborazione tra Fondazione e 8° Reggimento Alpini è attiva da più di un decennio e nel 2018 è stato sottoscritto un gemellaggio che ora lega ancor di più le due realtà.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

