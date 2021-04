Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIVENEZIA Ryanair rilancia sul turismo veneto per l'estate 2021: da inizio giugno oltre 260 voli alla settimana da e per il Venezia Marco Polo, Treviso e Verona con 65 rotte da giugno. Due aeromobili faranno base nella Marca per un investimento complessivo di 200 milioni.Saranno 23 le nuove rotte da Treviso e Verona verso destinazioni come Corfù, Chania (Creta), Leopoli, Rodi, Oslo e Tel Aviv, oltre a una nuova rotta da Verona a...