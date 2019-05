CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIALIVENEZIA Safilo vende la catena di negozi in Usa, la Borsa approva: + 5,18% ieri a 1,04 euro.La cessione della catena statunitense di negozi Solstice a Fairway determinerà per Safilo una minusvalenza stimata intorno ai 18 milioni di euro. Lo specifica la stessa società in una nota su richiesta della Consob.Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre scorso, il settore commerciale di Solstice ha registrato vendite nette di 52,1 milioni, in calo del 16,5% a cambi costanti rispetto al 2017 e una perdita operativa di 13,5 milioni. L'accordo,...