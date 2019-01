CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISITREVISO Cassa integrazione per pressoché tutti i dipendenti, negozi compresi. E un possibile trasloco dalla storica sede di Ponte di Piave. La crisi di Stefanel impone una cura altrettanto drastica. Dopo la richiesta di concordato preventivo in bianco depositata dal gruppo dell'abbigliamento, gravato da quasi 300 milioni di debito, ulteriori dettagli sulla riduzione dei costi fissi prevista, sono emersi ieri, in seguito all'incontro tra i manager e il sindacato.I responsabili delle risorse umane hanno annunciato il ricorso alla cassa...