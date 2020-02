I DATI

ROMA Nel mese di dicembre gli ordinativi dell'industria hanno segnato un incremento dell'1,4% rispetto al mese precedente. Secondo i dati diffusi ieri dall'Istat si è registrato anche un aumento congiunturale dell'1,9% nel complesso del quarto trimestre. Cala, però, il fatturato che è diminuito del 3% in termini congiunturali. Sul fronte degli ordini il dato è positivo anche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini tendenziali l'indice grezzo degli ordinativi aumenta del 6%, trainato dall'ampio incremento delle commesse pervenute dal mercato interno (+12,6%) e il dato è positivo anche se si guarda il solo quarto trimestre, con una crescita dell'1,9%. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell'1,4%, con riduzioni dell'1,8% per il mercato interno e dello 0,7% per quello estero. Di segno opposto invece i dati sul fatturato, che scende dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. La dinamica congiunturale del fatturato riflette cali sia sul mercato interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%). L'Istat ha poi aggiornato i dati sull'inflazione di gennaio che registra un aumento dello 0,5% (come nel mese di dicembre). I definitivi correggono la stima preliminare che era di +0,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA