PIAZZOLA SUL BRENTA Non si è fermato durante il lockdown il comparto lattiero-caseario del Veneto ed è riuscito, garantendo la massima sicurezza, a realizzare la 16. edizione di Caseus Veneti, evento che celebra le eccellenze dei formaggi regionali.

Si è aperto ieri e continua oggi a Piazzola sul Brenta (Padova) nella splendida Villa Contarini, «di proprietà dei veneti, la nostra Versailles salvata dal degrado», ha sottolineato il riconfermato presidente del Veneto Luca Zaia. Rafforzata anche la collaborazione con il Friuli Venezia Giulia. Presente uno stand dedicato agli abbinamenti extra regionali. Una qualità sempre maggiore anche quella dei formaggi che con il settore culinario fanno binomio con quello turistico e su tutto, danno lavoro e salvaguardano le tipicità territoriali a cominciare dal latte. Sottolineata da molti, in particolare da Mara Bizzotto, la necessità di resistere ad un'azione dell'Unione Europea che va in senso contrario pur inneggiando al green.

10% PRODUZIONE

Agricoltura che in Veneto vale 6 miliardi, vuole crescere. Basilare per il settore caseario la difesa della materia prima: il latte italiano. In regione si trasforma il 58% del latte prodotto che diventa formaggi Dop, Denominazione di origine protetta, con 4 milioni di forme ogni anno. A Caseus Veneti l'eccellenza è rappresentata dai 403 formaggi, 38 dei quali premiati ieri. Il Veneto detiene il 10% di produzione di latte nazionale. Sono 26 mila in Italia le aziende produttrici di latte, 2.664 sono venete. Malgrado la crisi da Covid, in queste settimane si registra una crescita, seppur lieve, dell'export dei formaggi freschi, mentre il comparto dei formaggi Dop è ancora rallentato. Nel 2019 le forme di Dop prodotte in Veneto: 1.450.507 Asiago, 557.226 Casatella Trevigiana, 792.374 Grana Padano, 375.894 Montasio, 105.176 Monte Veronese, 308.452 Piave e 358.050 Provolone Valpadana. Dalle 10 alle 19, l'ingresso è gratuito, cooking show, pizza con i Dop, percorsi di degustazione, cucina, ma anche grappe e acquaviti, olio del Garda e panini gourmet (caseusveneti.it).

Michelangelo Cecchetto

