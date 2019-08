Fs conquista la West Coast inglese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA I collegamenti ferroviari sulla costa occidentale inglese e scozzese, tra Londra Edimburgo e Glasgow, così come l'alta velocità tra Londra e Birmingham, saranno targati anche Italia. La gara, relativa al periodo 2019-2031 è stata vinta infatti da Trenitalia Uk (controllata al 100% da Trenitali) in partnership con FirstGroup, con quote rispettivamente del 30 e del 70 per cento. In particolare il franchise sulla West Coast comprende i collegamenti InterCity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e...