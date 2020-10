CAMBIO DI MARCIA

VENEZIA Carraro frena nel terzo trimestre causa attacco informatico e cambia la guida operativa. L'amministratore delegato Alberto Negri, 65 anni, in sella dall'ottobre 2014, si fa da parte in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato e le sue deleghe vengono prese dal direttore generale Alberto Conchetto, 50 anni, vicentino, cooptato in cda. «È stata una decisione condivisa, nessun collegamento con l'attacco informatico che abbiamo subito l'ultima settimana di settembre», afferma Enrico Carraro, presidente del gruppo padovano. La temporanea interruzione dei sistemi It ha determinato lo slittamento di 15 milioni di fatturato al trimestre successivo con impatti sulla redditività: il giro d'affari del terzo trimestre è stato pari a 109,4 milioni (- 11,2%) e quello dei nove mesi a 325,3 milioni (-23,4%). L'ebitda del trimestre è di 6,5 milioni, il 5,9% del fatturato, in calo in valore assoluto rispetto al 10,7% dello stesso periodo dell'anno scorso ma stabile in percentuale rispetto al 2019. «Le previsioni per l'intero esercizio 2020 rimangono buone, chiuderemo in sostanziale pareggio malgrado il calo dei ricavi dovuto al lockdown e alla crisi Covid - sottolinea Carraro -. Mercati come India e Cina stanno andando bene, anche dall'Europa abbiamo segnali positivi. Siamo pronti per un 2021 che si annuncia di crescita e di svolta per noi». Il gruppo padovano dei sistemi di trasmissione per trattori e veicoli specializzati ha infatti in cantiere una rivoluzione sia manageriale che operativa. «Negri è stato molto bravo in questi anni, se il gruppo sta tenendo in una crisi così difficile come quella che stiamo vivendo è anche merito della riorganizzazione che ha portato avanti - spiega il presidente del gruppo di famiglia padovano, leader anche di Confindustria Veneto -. Conchetto, manager scelto dallo stesso Negri, è però l'uomo giusto per guidare questa nuova fase che prevede un nuovo organigramma aziendale, una piccola rivoluzione: saranno 28 le risorse interne che cambieranno ruolo proprio per dare nuova spinta al gruppo pronto per nuove acquisizioni. I 150 milioni che abbiamo raccolto con la nostra ultima emissione obbligazionaria serviranno esclusivamente a questo obiettivo. Ed è giusto premiare i giovani manager che in questi anni si sono fatti valere da noi». Il tutto mentre in generale l'occupazione in Italia - circa 1400 addetti, 600 solo a Campodarsego (Padova) - rimarrà stabile. Le dimissioni con effetto immediato di Negri, approvate dal cda di Carraro di ieri, hanno comportato l'erogazione, entro 30 giorni, «di un importo di 435mila euro lordi a fronte della cessazione anticipata del rapporto di amministrazione (oltre ad un importo di ventimila euro lordi a titolo transattivo)».

STRATEGIE

Nel mirino del gruppo padovano ora ci sono soprattutto società attive nel campo dell'elettrificazione dei motori: «Guardiamo a realtà che ci permetteranno di fare anche un salto di qualità tecnologico in questo campo già oggi decisivo - spiega Carraro - sia per i motori dei veicoli di cantiere che per quelli attivi in agricoltura. I nostri centri ricerca sono già impegnati su questa linea di sviluppo da tempo, ora vogliamo accelerare». L'agricoltura bio ha bisogno di macchine a zero emissioni per essere veramente green. Ma il presidente di Confindustria Veneto non può esimersi di commentare anche una situazione generale che si fa da grigia si fa sempre più nera. «Oggi il vero problema sono i consumi interni e questo nuovo lockdown deciso dal governo, anche se parziale, affievolisce quel poco di speranze di recuperare un po' del terreno perduto in primavera entro fine anno - commenta Carraro - spero che sia stata una posizione tecnica e non politica. In ogni caso bisogna dare immediatamente un sostegno alle imprese e ai lavoratori che non potranno più operare, penso agli esercenti ma anche a chi è attivo nel turismo o nella cultura».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA