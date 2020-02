IL CASO

ROMA Volare con altri vettori scelti da Air Italy, approfittare delle tariffe di salvataggio lanciate dalle compagnie concorrenti o chiedere direttamente il rimborso del viaggio. È quello che si stanno domandando molti viaggiatori in possesso di un biglietto acquistato attraverso i canali di Air Italy. Mombasa, New York, Milano, Napoli: non importa dov'erano diretti, oggi sono tutti sulla stessa barca. Ma ottenere informazioni precise da Air Italy in merito ai rimborsi finora non è stato semplice e molti se ne sono lamentati, al punto che ieri è intervenuta l'Enac chiedendo alla compagnia di farsi trovare pronta. Ha fatto discutere anche la mossa degli operatori rivali, che hanno presentato offerte speciali per i clienti di Air Italy. L'Unione nazionale consumatori ha invitato però i viaggiatori a non spendere altri soldi: «Air Italy si è impegnata a garantire i voli, anche se con altri vettori, fino al 25 febbraio, mentre dal 26 in poi tutti i passeggeri saranno rimborsati integralmente o riprotetti». Saranno perciò riprotetti coloro con voli in partenza entro il 25 febbraio: se decideranno di non richiedere il rimborso verranno trasferiti sui voli di altre compagnie senza modifiche rispetto alle date e agli orari previsti.

La situazione si complica invece per chi deve imbarcarsi dopo il 25 febbraio: se il viaggio di andata è precedente a questa data allora per quello di ritorno si avrà diritto a un'opzione di viaggio sul primo volo disponibile di un altro vettore. Il che significa che la data di partenza del volo di ritorno potrebbe non essere la stessa di quella programmata. I dettagli sui voli di ritorno successivi al 25 febbraio saranno forniti ai passeggeri a partire dalla settimana prossima.

Non ha scelta invece chi ha sia il volo di andata che quello di ritorno programmato dopo la data spartiacque indicata da Air Italy. In questo caso l'unica soluzione consiste nel richiedere il rimborso. I biglietti acquistati sul sito della compagnia o nelle biglietterie Air Italy saranno risarciti per intero. Per i biglietti acquistati tramite agenzia di viaggio bisognerà invece rivolgersi direttamente a quest'ultima per sapere a quale tipo di rimborso si avrà diritto.

