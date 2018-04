Benetton pronto a vendere Forno d'Asolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Alessandro Benetton pronto a cedere un altro dei suoi gioielli. La trevigiana Forno d'Asolo, società tra i leader in Italia nei prodotti da forno e pasticceria surgelati, sarebbe infatti in vendita. La mossa sarebbe stata decisa da 21 Investimenti, il gruppo finanziario e presieduto da Benetton entrato nel 2014 in Forno d'Asolo insieme ai fondi Neip III, società di investimento gestita da Finint&Partners, e Quadrivio sgr. Un mandato di vendita sarebbe stato affidato agli advisor Mediobanca e Rothschild. In corsa ci sarebbero...