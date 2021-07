Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODAGucci e Intesa Sanpaolo rinnovano la loro collaborazione e mettono in campo un accordo per la prima filiera sostenibile in Italia. Le aziende della filiera Gucci, in particolare, saranno supportate dalla banca guidata da Carlo Messina nei percorsi di miglioramento della sostenibilità sociale e ambientale.Il settore della moda è stato tra i più colpiti dalla pandemia con le filiere, prevalentemente composte da piccole e medie imprese,...