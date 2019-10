ACCIAIO BUTTRIO Ben quattro miliardi di euro di potenziale mercato da qui al

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACCIAIOBUTTRIO Ben quattro miliardi di euro di potenziale mercato da qui al 2040 grazie ad una innovazione per cui non ci sono concorrenti. Il Gruppo Danieli pronto a crescere ulteriormente grazie ad una tecnologia sviluppata a Buttrio che rivoluzionerà la siderurgia mondiale in chiave ecosostenibile. Questo grazie ad un nuovo forno elettrico ad arco digitale, il Danieli Digital Melter sviluppato due mesi fa in un proprio stabilimento in Croazia, capace di ridurre del 20/30 per cento il consumo di energia a parità di tonnellate prodotte. Ci...