Novecento italiano alla Rizzarda di Feltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MOSTREEcco le principali esposizioni allestite in provincia.BELLUNONella residenza Gaggia Lante a Cavarzano Bianca Biesuz espone sino a metà luglio le sue opere in La villa s'illumina d'arte. Volumaria è il titolo della mostra di libri allestita alla Libreria Tarantola sino al 19 giugno. Sino al 22 settembre palazzo Fulcis ospita la mostra Sebastiano Ricci rivali ed eredi. Opere del Settecento della Fondazione Cariverona a cura di Denis Ton per i Musei civici della città.FELTRENelle Sale del Monte di Pietà sino al 14 luglio sono esposti...