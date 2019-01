Vicepremier contro palazzo Koch «E nessuna manovra correttiva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Né Luigi Di Maio, né tantomeno Matteo Salvini vogliono sentir parlare di manovra correttiva. Di fronte alle stime di Bankitalia che parlano di un'Italia tornata in recessione, quasi dimezzano le previsioni di crescita dell'anno in corso (dall'1% allo 0,6%) e raccontano di un Paese dove la fiducia è evaporata come dimostrano il calo dei consumi delle famiglie e il crollo degli investimenti delle imprese, il leader dei governo giallo-verde alzano un muro.Correzione dei conti? Sicuramente non si farà nulla prima delle...