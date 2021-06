Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROGRAMMAZIONEVENEZIA «Rifiuti zero? Se ci insegnano come, ben volentieri». Gianpaolo Bottacin, assessore all'Ambiente della Regione del Veneto, dice che gli piacerebbe eliminare del tutto la produzione di rifiuti, ma puntualizza anche che, al momento, è un obiettivo impossibile da raggiungere. «Possiamo impegnarci per ridurre i rifiuti, questo sì, e l'obiettivo che abbiamo dato ad Arpav in vista del nuovo Piano dei rifiuti 2030 è...