Veneto, FI avvisa il Carroccio Ed esplode il caso Vicenza

LO SCENARIOVENEZIA Roberto Maroni ha lanciato l'allarme: con un'intesa tra la Lega di Salvini e il M5s di Di Maio e quindi la rottura dell'alleanza di centrodestra, «qualche conseguenza sul governo delle regioni ci sarebbe». Anche in Veneto, dove il centrodestra governa dal 1995 e dove dal 2010 la guida è in mano al leghista Luca Zaia? Adriano Paroli, commissario regionale di Forza Italia, non lo esclude: «Tengo distinte le situazioni, ma è indubbio che alcune aperture a livello nazionale rischiano di minare i rapporti nel centrodestra....