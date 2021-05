Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MISURE MANTENUTEJESOLO (VENEZIA) Nelle spiagge venete la superficie minima di ogni ombrellone dovrà essere di 12 metri quadrati, esattamente come avvenuto lo scorso anno. La novità, semmai, è la possibilità data ai sindaci di derogare fino a 10,5 metri quadrati in zone con specifici problemi erosivi, seguendo di fatto l'esempio dell'Emilia Romagna. Nella pratica però molte spiagge avranno misure molto più ampie. È il caso, per esempio,...