Spari sull'Onu a Duma bloccata la missione per l'inchiesta sui gas `

IL CONFLITTOIspezione soltanto con accesso incondizionato. È quanto chiede il team dell'Opac, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche con sede a L'Aia (Paesi Bassi), per compiere l'ispezione a Duma, sobborgo a est di Damasco che sarebbe stato bersaglio di un attacco chimico lo scorso 7 aprile. La squadra dell'Opac era attesa nella località della Ghouta, la zona orientale alla periferia della capitale siriana, proprio per accertare che l'episodio sia effettivamente avvenuto e chi lo avrebbe compiuto. In conseguenza a questo...