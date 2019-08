Scoperti 3mila furbetti dalla Finanza ma la macchina dei controlli è ferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Dall'Inps, informalmente, fanno sapere che dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza ha scoperto 3mila furbetti che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza, ma nonostante questo continuavano a lavorare in nero. I controlli sarebbero poco meno di 4.500 a fronte di 922.487 sussidi già erogati. Finora, poi, le Fiamme gialle avrebbero ricevuto sempre da via Ciro il Grande non più di 600mila nominativi dei beneficiari. Numeri ancora troppo sommari dal punto di vista statistico per focalizzare il fenomeno, ma che finiscono per...