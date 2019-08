Sbarcano 27 minori Salvini cede a Conte: precedente pericoloso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA L'ennesima puntata di una telenovela che dura da quasi venti giorni, si è conclusa ieri con 27 minorenni autorizzati a sbarcare dalla Open Arms a Lampedusa dopo che il premier Giuseppe Conte ha inviato una nuova lettera al ministro Matteo Salvini chiedendo, per la seconda volta, di far scendere tutti coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni. Il gruppo è stato portato a terra, e la pantomima è ricominciata: «Minorenni? - si è affrettato a dichiarare il vicepremier - Su 27, otto hanno già detto di avere la maggiore...