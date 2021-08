Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA C'è chi fornisce il numero di telefono falso, chi si inventa un indirizzo, chi semplicemente non risponde. Sono gli irreperibili, persone risultate positive al test rapido del coronavirus e che devono sottoporsi alla verifica del tampone molecolare. Solo che non tutti lo fanno. I casi dei positivi irreperibili che dopo il tampone rapido staccano il cellulare per sfuggire all'isolamento (e spesso per salvare le vacanze), allarmano...