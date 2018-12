«Natale, meno compiti e godetevi la famiglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Chiudere i libri, riporli nello zaino e riprenderli solo quando le vacanze saranno terminate, per godersi l'atmosfera natalizia in famiglia. Un sogno irrealizzabile per quasi 8 milioni di studenti italiani? No, visto che a chiederlo non è un alunno qualunque ma il ministro all'istruzione Marco Bussetti che, in pieno stile Lega, fa appello alla scuola per garantire ai ragazzi il tempo per stare in famiglia. BATTAGLIE E TRADIZIONIDopo le battaglie per il crocifisso, il presepe e l'albero di Natale tra i banchi di scuola, ecco che...