Napoli, i familiari delle vittime presentano una denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONINAPOLI Continuano sulla propria strada. Lastricata di dolore e amarezza, ma non priva di scelte determinate. La denuncia è stata già presentata. Nei prossimi giorni sarà anche perfezionata. Scelte immediate e precise, come quel rifiuto ai funerali di Stato annunciato da Roberto Battiloro, papà di Giovani, uno dei quattro giovani travolti e uccisi dalle macerie, già a poche ore dal disastro del ponte Morandi. Un gesto che ha fatto riflettere e a cui sono seguite le rinunce di altre sedici famiglie di altrettanti morti. Il giorno...