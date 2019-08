Luigi avverte il leader Pd: c'è anche un altro governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...». Nicola Zingaretti, poco prima delle otto di sera, ondeggiava tra lo stupore, la rabbia e la delusione. Dopo aver dato controvoglia, convinto dai padri nobili dal Pd e dal pressing di Matteo Renzi, il via libera alla trattativa con i 5Stelle per il governo di svolta, il segretario dem si trovava a fare i conti con l'ambiguità di Luigi Di Maio. La stessa che...