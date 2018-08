CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZE«Sembrava di essere dentro un film, L'inferno di cristallo. Una cosa così non l'avevo mai vista. Avevo il cellulare in mano, stavo riprendendo la colonna di fumo che si alzava altissima sulla strada, ma al momento dello scoppio, ho smesso per la paura. Davanti a me ho visto un fungo di fuoco, sembrava proprio che ci stesse venendo addosso. Sarebbero bastati cento metri in più per fare la differenza». Gianluca Pietrobono, romano, golfista professionista, ieri era in strada, diretto verso Cortina d'Ampezzo, sul ponte...