CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SCHERMAGLIEROMA Non c'è ancora il nuovo governo a Roma, ma tra la futura Italia Lega-stellata e la Francia di Macron tira già aria di discordia. Ieri mattina è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ad aprire, se non le ostilità, le perplessità. «Se il nuovo governo prendesse il rischio di non rispettare gli impegni su debito, deficit e risanamento delle banche, sarebbe minacciata tutta la stabilità finanziaria della zona euro» ha detto il ministro in un'intervista a Europe1. Da Fiumicino e Teramo, i due colleghi al lavoro...