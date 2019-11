CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITÀVENEZIA Una delle cose più difficili con l'acqua alta è far capire ai turisti che 90 centimetri di marea non corrispondono all'acqua alta fino alla coscia. In realtà a quella altezza si può camminare senza stivali in quasi tutta la città. Il Centro Maree e il Comune di Venezia stanno ripensando le modalità di segnalazione, le quali attualmente si basano sul mediomare, cioè lo zero mareografico stabilito nel 1897, da cui partono tutte le misurazioni.Per questo l'idea è di rendere interattive le vignette che già ci sono sul...