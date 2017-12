Lascia la casa ai profughi, insulti sul web: «Guadagna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Quando due anni e mezzo fa si prese i profughi in casa venne sommerso di critiche. Tutti giù a fargli i conti in tasca, accusandolo di averlo fatto per soldi. E lui i conti, pochi mesi dopo, li ha resi pubblici, spiegando per filo e per segno come spendeva i famosi 30 euro al giorno ricevuti per ognuno dei sei richiedenti asilo ai quali aveva aperto le porte della sua abitazione di Camalò di Povegliano. Di guadagni, carta canta, meno di zero. E ora che quella casa rimarrà a quegli ospiti africani (e ai due dei suoi quattro...