LA TRAGEDIA NOALE Di essere allergico alle noci lo sapeva. Quello che non sapeva, però, era che quel pane che stava mangiando, era stato impastato proprio con una farina a base di quel frutto. Federico Anile, 22 anni di Noale (Venezia), lunedì sera si è sentito male quasi immediatamente: choc anafilattico e ricovero. I medici dell'ospedale di Mirano hanno provato a rianimarlo a lungo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. LA CENAFederico era stato a una cena con degli amici. Poi, una volta a casa, quel senso di malessere....