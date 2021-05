Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONETRIESTE Il Friuli Venezia Giulia la prossima settimana avrà 10mila posti liberi nel calendario delle vaccinazioni. È il risultato di una combinazione: un'adesione non eccezionale tra gli over 50 (al momento è al 54 per cento) e gli over 60 (66 per cento), una capacità di somministrazione notevolmente potenziata nelle ultime settimane e una fornitura finalmente continua di vaccini dalla gestione commissariale. Ma la campagna...