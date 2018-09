CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIFORMAROMA Matteo Salvini lo ha ribadito qualche giorno fa anche a Luigi Di Maio: «La legittima difesa deve essere legge al più presto, entro fine anno deve avere il primo via libera del Senato». Insieme al pacchetto immigrazione-sicurezza che arriva oggi in Consiglio dei ministri, è la sua impronta digitale su questi primi mesi di legislatura. Ribadirne l'urgenza all'alleato significa che se la legittima difesa diventa terreno di scontro nella guerra a chi pianta più in alto la sua bandierina, anche la Lega avrà cura di metter i...