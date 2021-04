Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROFILASSIVENEZIA Adesso si può. Pur con qualche giorno di ritardo rispetto all'annuncio del governatore Luca Zaia (doveva essere pronto tutto per lunedì scorso), da sabato notte i disabili possono forzare il portale della Regione del Veneto e prenotare la vaccinazione anti-Covid. Questo in quasi tutte le Ulss, ieri permanevano dei problemi alla 3 Serenissima, ma in linea di massima adesso i disabili possono prenotare la seduta vaccinale...