CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Lo scontro sulle foibe mette in discussione i finanziamenti pubblici agli eredi della Resistenza. «È necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le stragi fatte dai comunisti nel Dopoguerra», ha tuonato ieri il vicepremier Matteo Salvini (Lega), in merito all'appuntamento in programma a Parma per domenica 10 febbraio, Giorno del Ricordo, a cui parteciperà anche l'ente rappresentativo dei partigiani. Relatori a quella conferenza saranno tre storici del Friuli Venezia Giulia, che con...