LA PAURA CORTINA (BELLUNO) Un botto e poi il fuoco. In fiamme ieri intorno alle

LA PAURACORTINA (BELLUNO) Un botto e poi il fuoco. In fiamme ieri intorno alle 14 il bosco sopra il rifugio Ospitale, in località Sote i Zuoghe, a nord di Cortina. Chi era in zona racconta di un forte boato, sentito anche a molta distanza: poco dopo si sono alzate le fiamme, ben visibili dalla sottostante statale di Alemagna. Questione di minuti e sul posto sono arrivate le guardie del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, i vigili del fuoco, le Regole d'Ampezzo. La prima ricognizione aerea, a seguito di segnalazioni di persone che dal Col Rosà...