LA GIORNATA ROMA I tre principali partiti ieri hanno fissato alcuni paletti che iniziano a duradare le nebbie della crisi politica. Sul fronte dei 5Stelle è sceso in campo Beppe Grillo che, con una riunione dello stato maggiore pentastellato nella sua villa al mare sul Tirreno, ha archiviato l'alleanza con Matteo Salvini trattato come un «inaffidabile traditore». Per il Pd Romano Prodi, con l'editoriale del Messaggero di ieri mattina, ha benedetto un accordo M5S-Pd che «consenta all'Italia di tornare in Europa» aperto a tutte le forze che...